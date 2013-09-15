15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Эльверсберг — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Цаллагов: у "Крыльев" не получалась игра в начале матча с "Краснодаром"

Цаллагов: у "Крыльев" не получалась игра в начале матча с "Краснодаром"
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов прокомментировал игру своей команды в матче с «Краснодаром». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1, а сам Цаллагов стал автором гола.

«Мы серьёзно разбирали игру „Краснодара“. Однако в начале матча игра у нас не получалась. Во втором тайме были моменты, могли и выиграть. Вообще мы играли до последней минуты, чувствовали, что время поджимает, и очень хотели забить. Мой гол — заслуга всей команды. Я и дальше буду выкладываться по максимуму, чтобы радовать самарских болельщиков. Сразу ли я решил бить в эпизоде с забитым мячом? Да, других вариантов для продолжения атаки я не увидел и нанёс удар», — цитирует Цаллагова официальный сайт «Крыльев».

Комментарии