Цаллагов: у "Крыльев" не получалась игра в начале матча с "Краснодаром"

Полузащитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов прокомментировал игру своей команды в матче с «Краснодаром». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1, а сам Цаллагов стал автором гола.

«Мы серьёзно разбирали игру „Краснодара“. Однако в начале матча игра у нас не получалась. Во втором тайме были моменты, могли и выиграть. Вообще мы играли до последней минуты, чувствовали, что время поджимает, и очень хотели забить. Мой гол — заслуга всей команды. Я и дальше буду выкладываться по максимуму, чтобы радовать самарских болельщиков. Сразу ли я решил бить в эпизоде с забитым мячом? Да, других вариантов для продолжения атаки я не увидел и нанёс удар», — цитирует Цаллагова официальный сайт «Крыльев».