Анюков не поможет "Зениту" в матче с "Атлетико"

Футболисты и тренерский штаб питерского «Зенита» вылетели в Мадрид, на матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против местного «Атлетико». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, наставник команды Лучано Спаллетти взял на выезд следующих игроков: голкиперов Юрия Лодыгина и Егора Бабурина, защитников Кристиана Ансальди, Николаса Ломбертса, Луиша Нету, Томаша Губочана, Игоря Смольникова, Александара Луковича и Джамала Ходжаниязова, полузащитников Данни, Олега Шатова, Константина Зырянова, Павла Могилевца, Виктора Файзулина, Андрея Аршавина, Акселя Витселя, Владимира Быстрова и Анатолия Тимощука, а также нападающих Халка, Александра Бухарова и Александра Кержакова.

Таким образом, в Мадриде не сыграет защитник Александр Анюков, залечивающий травму. Ранее стало известно, что из-за повреждения не поможет «Зениту» и Роман Широков.