15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар: позиция девятого номера принадлежит Месси

Неймар: позиция девятого номера принадлежит Месси
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар в очередной раз адресовал слова похвалы своему одноклубнику Лионелю Месси, сообщает испанская пресса.

Футболист сборной Бразилии заявил, что позиция центрального нападающего в каталонском клубе принадлежит аргентинцу.

«Наша команда с каждым матчем играет всё лучше. А позиция девятого номера принадлежит лучшему футболисту в мире – Месси. Хотя и я играл на ней в „Сантосе“ и сборной Бразилии. Что же касается Лео, то его нам всегда не хватает», — заявил Неймар.

Комментарии