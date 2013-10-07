Неймар: позиция девятого номера принадлежит Месси

Нападающий «Барселоны» Неймар в очередной раз адресовал слова похвалы своему одноклубнику Лионелю Месси, сообщает испанская пресса.

Футболист сборной Бразилии заявил, что позиция центрального нападающего в каталонском клубе принадлежит аргентинцу.

«Наша команда с каждым матчем играет всё лучше. А позиция девятого номера принадлежит лучшему футболисту в мире – Месси. Хотя и я играл на ней в „Сантосе“ и сборной Бразилии. Что же касается Лео, то его нам всегда не хватает», — заявил Неймар.