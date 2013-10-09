Ковалец: молодёжная сборная Украины сделала выводы после матча с хорватами

Главный тренер молодёжной сборной Украины Сергей Ковалец рассказал, как команда готовится к матчу квалификационного этапа Евро-2015 с ровесниками из Латвии, который состоится 14 октября.

«Мы провели теоретическое занятие и сделали выводы из поражения от Хорватии. Будем надеяться, что в будущем таких ошибок не будет, потому что мы пропустили мячи, когда мы контролировали мяч. Очень важно, что игроки молодёжной сборной Украины хотели выиграть у хорватов, и приложили очень много усилий для того, чтобы переломить ход матча, в котором, можно сказать, было всего пять минут неудачно сыграно.

Мы работаем в двухразовом режиме, тренировки в 10:00 и 16:00, сегодня сыграем с „Оболонью-Бровар“, а завтра, может быть, проведем двустороннюю игру. В воскресенье вылетаем в Латвию», — сказал Ковалец в интервью телеканалу «Футбол».