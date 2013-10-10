Орлов: считаю Черчесова самым сильным российским тренером Премьер-Лиги

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает наставника пермского «Амкара» Станислава Черчесова самым сильным российским тренером из всех работающих в российской Премьер-Лиге.
«Посудите сами: Черчесов поставил стабильную игру в „Тереке“, но из-за неумения ладить с начальниками был абсолютно незаслуженно уволен с поста главного тренера. В очень трудной ситуации принял „Амкар“ с его хронически стесненными денежными способностями, но сумел подготовить команду к сезону так, что уральцы сейчас идут на шестом месте, набрав 20 очков. Положа руку на сердце, скажите: кто ждал до старта такой прыти от пермяков?», — цитирует Орлова газета «Спорт уик-энд».
«Считаю его самым сильным российским тренером из всех работающих в РФПЛ», — заключил телекомментатор.
- 10 октября 2022
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