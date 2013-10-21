Гай: если "Черноморец" продолжит действовать в том же ключе, то что-то получится
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Полузащитник одесского «Черноморца» Алексей Гай прокомментировал безголевую ничью своей команды в матче с харьковским «Металлистом».
«Металлист» — команда, которая умеет играть против плотной обороны. Но с этим нужно уметь справляться. И в первую очередь, они, наверное, должны в себе найти причину, а не искать то, в чём якобы мы виноваты. В принципе, по такой игре упор был сделан на контратаки, но опять-таки не хватает нам чего-то в конце, возможно, последнего паса, чтобы довести атаку до логического завершения. Если мы будем действовать так и в дальнейшем, то, я думаю, у нас будет что-то получаться", — сказал Гай в эфире телеканала «2+2».
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