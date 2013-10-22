Велозу: "Динамо" сможет победить "Тун" и продолжить борьбу за выход из группы

Португальский хавбек киевского «Динамо» Мигель Велозу заявил о готовности добыть первую победу в групповом раунде Лиги Европы. Динамовцам предстоит домашняя встреча со швейцарским «Туном».

«После победной игры с „Арсеналом“ в команде очень хорошее настроение. Мы должны быть сконцентрированными на игре c „Туном“, потому что нам нужно показать очень хороший результат в оставшихся матчах группы, чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы.

Единственный способ показать, что ты лидер, – доказать это на футбольном поле своей игрой. Мы уверены в своих силах. Думаю, что нам удастся победить и продолжить борьбу за выход из группы. Конечно, это нелегко, но игроки понимают, что для нас важна борьба на оба фронта. Если мы хотим побеждать всегда и везде, нужно быть готовыми играть на любом поле. Условия для всех равны», — цитирует игрока официальный сайт «Динамо».