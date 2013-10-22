Велозу: "Динамо" сможет победить "Тун" и продолжить борьбу за выход из группы

Португальский хавбек киевского «Динамо» Мигель Велозу заявил о готовности добыть первую победу в групповом раунде Лиги Европы. Динамовцам предстоит домашняя встреча со швейцарским «Туном».
«После победной игры с „Арсеналом“ в команде очень хорошее настроение. Мы должны быть сконцентрированными на игре c „Туном“, потому что нам нужно показать очень хороший результат в оставшихся матчах группы, чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы.
Единственный способ показать, что ты лидер, – доказать это на футбольном поле своей игрой. Мы уверены в своих силах. Думаю, что нам удастся победить и продолжить борьбу за выход из группы. Конечно, это нелегко, но игроки понимают, что для нас важна борьба на оба фронта. Если мы хотим побеждать всегда и везде, нужно быть готовыми играть на любом поле. Условия для всех равны», — цитирует игрока официальный сайт «Динамо».
- 5 ноября 2022
-
22:08
-
22:03
-
22:03
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:48
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:34
-
21:28
-
21:26
-
21:16
-
21:08
-
21:05
-
21:00
-
20:54
-
20:40
-
20:31
-
20:26
-
20:25
-
20:07
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:39
-
19:37
-
19:32
-
19:31
-
19:31
-
19:28
-
19:26