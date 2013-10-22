Форвард "Шальке-04" Хунтелар успешно перенёс операцию

Нападающий «Шальке-04» Клас-Ян Хунтелар успешно перенёс операцию на колене. Об этом сообщил сам голландский футболист в своём «твиттере». Ранее отмечалось, что период восстановления игрока после хирургического вмешательства составит три-четыре месяца.

«Доброе утро! Моя первая операция прошла нормально, и я чувствую себя хорошо. Удачи ребятам в сегодняшнем матче!» — написал футболист сборной Нидерландов.

Напомним, что «Шальке-04» сегодня примет лондонский «Челси» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.