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Форвард "Шальке-04" Хунтелар успешно перенёс операцию

Форвард "Шальке-04" Хунтелар успешно перенёс операцию
Футбол / Германия

Нападающий «Шальке-04» Клас-Ян Хунтелар успешно перенёс операцию на колене. Об этом сообщил сам голландский футболист в своём «твиттере». Ранее отмечалось, что период восстановления игрока после хирургического вмешательства составит три-четыре месяца.

«Доброе утро! Моя первая операция прошла нормально, и я чувствую себя хорошо. Удачи ребятам в сегодняшнем матче!» — написал футболист сборной Нидерландов.

Напомним, что «Шальке-04» сегодня примет лондонский «Челси» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

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