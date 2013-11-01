Ван Марвейк: матч с мёнхенгладбахцами будет сложным для "Гамбурга"

Главный тренер «Гамбурга» Берт ван Марвейк не сомневается в том, что его команду ждёт нелёгкое испытание в матче 11-го тура национального первенства, сообщает немецкая пресса.

Ганзейский клуб сыграет на своём поле с мёнхенгладбахской «Боруссией». Напомним, в данный момент «Боруссия» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, тогда как «Гамбург» идёт на 12-м месте.

«Уверен, игра не будет лёгкой. „Боруссия“ является одной из лучших команд бундеслиги. И я напряжён, поскольку мы встречаемся с командой, в составе которой выступают футболисты высокого класса», — заявил голландский специалист.