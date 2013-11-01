Ван Марвейк: матч с мёнхенгладбахцами будет сложным для "Гамбурга"
Поделиться
Главный тренер «Гамбурга» Берт ван Марвейк не сомневается в том, что его команду ждёт нелёгкое испытание в матче 11-го тура национального первенства, сообщает немецкая пресса.
Ганзейский клуб сыграет на своём поле с мёнхенгладбахской «Боруссией». Напомним, в данный момент «Боруссия» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, тогда как «Гамбург» идёт на 12-м месте.
«Уверен, игра не будет лёгкой. „Боруссия“ является одной из лучших команд бундеслиги. И я напряжён, поскольку мы встречаемся с командой, в составе которой выступают футболисты высокого класса», — заявил голландский специалист.
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
04:55
-
04:55
-
04:42
-
04:22
-
03:29
-
03:09
-
02:42
-
01:59
-
01:44
-
01:13
-
00:52
-
00:48
-
00:34
-
00:23
-
00:20
- 15 апреля 2023
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:38
-
23:38
-
23:37
-
23:16
-
23:08
-
23:06
-
23:03
-
22:52
-
22:47
-
22:42
-
22:32
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:25
-
22:23
-
22:16
Партнерский контент