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Ван Марвейк: матч с мёнхенгладбахцами будет сложным для "Гамбурга"

Ван Марвейк: матч с мёнхенгладбахцами будет сложным для "Гамбурга"
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Главный тренер «Гамбурга» Берт ван Марвейк не сомневается в том, что его команду ждёт нелёгкое испытание в матче 11-го тура национального первенства, сообщает немецкая пресса.

Ганзейский клуб сыграет на своём поле с мёнхенгладбахской «Боруссией». Напомним, в данный момент «Боруссия» занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, тогда как «Гамбург» идёт на 12-м месте.

«Уверен, игра не будет лёгкой. „Боруссия“ является одной из лучших команд бундеслиги. И я напряжён, поскольку мы встречаемся с командой, в составе которой выступают футболисты высокого класса», — заявил голландский специалист.

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