Базелюк: если честно, не ожидал, что ЦСКА забьёт четыре мяча

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк не ожидал, что его команда забьёт четыре мяча в домашнем матче с «Тереком», который состоялся в рамках 16-го тура российской Премьер-Лиги и завершился победой красно-синих со счётом 4:1. Об этом он рассказал в послематчевом интервью.

«Если честно, не ожидал, что забьём четыре мяча. Думал и надеялся, что выиграем, но неожиданно, что забили четыре. При таком преимуществе выходить на замену во втором тайме намного легче. Я надеялся, что меня выпустят на поле, хотя решать тренеру, а не мне. Вышел, но забить не получилось. Был, по сути, только один момент, когда бил с правой ноги. Если бы мяч был под левую, наверняка забил бы, а так получилось несильно», — сказал после матча Базелюк.