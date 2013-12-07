Спаллетти: в сложный для "Зенита" момент сумели провести хороший матч
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Главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти на пресс-конференции после победы со счётом 2:1 над екатеринбургским «Уралом» в Санкт-Петербурге в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги поделился впечатлениями от игры.
«На мой взгляд, мы в сложный для команды момент сумели провести хороший матч, создали много моментов. Где-то не хватило контроля мяча — это не очень удавалось в каких-то эпизодах, где-то распоряжались им не так, как хотелось. Но матч мы провели хороший, за исключением момента с потерей концентрации, когда „Урал“ забил гол», — цитирует итальянского специалиста пресс-служба «Зенита».
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