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Ван Гал: это не очень хороший жребий для сборной Нидерландов

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Ван Гал: это не очень хороший жребий для сборной Нидерландов
Футбол / Чемпионат мира 2018

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал остался не слишком доволен итогами жеребьёвки финального раунда чемпионата мира — 2014. Оранжевые угодили в квартет B с Испанией, Чили и Австралией.

«Ничего нельзя изменить, но будет справедливо сказать, что это не очень хороший жребий для нас. Мы будем играть с действующими чемпионами мира, с Австралией, которую мы никогда не обыгрывали, и Чили. Я видел, как они играли со сборной Колумбии, они показали, что у них хорошая команда. Если посмотреть на наших соперников, можно с уверенностью сказать, что нам выпал трудный жребий.

»Очевидно, мы рассчитываем выйти из группы и затем нас ожидает встреча с кем-то из группы, в которой выступает сборная Бразилии (помимо пентакампеонов, это Мексика, Хорватия и Камерун — Прим. «Чемпионат.com»). Мы можем встретиться с Бразилией в следующем раунде, так что с для нас это не самый лучший жребий", — цитирует наставника голландской сборной зарубежная пресса.

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