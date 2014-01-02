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Рыбка: на сборах буду много работать, чтобы заслужить доверие тренеров

Рыбка: на сборах буду много работать, чтобы заслужить доверие тренеров
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С 1 января 2014 года вступил в силу контракт между голкипером Александром Рыбкой и киевским «Динамо». 26-летний вратарь вернулся в столичный клуб после четырёхлетнего перерыва. Напомним, что последние два года Рыбка отбывал дисквалификацию за употребление фуросемида.
«Хочу поблагодарить мой родной клуб „Динамо“ за доверие, а всех болельщиков команды, всех любителей футбола поздравить с новогодними и рождественскими праздниками. Конечно, хочется поскорее начать тренироваться, набрать хорошие кондиции. Для этого будут два подготовительных сбора и контрольные матчи.

Я не раз говорил, что очень соскучился по футболу, по атмосфере игры, заполненного зрителями стадиона. На сборах буду много работать, чтобы тренеры мне доверили место в составе», — цитирует Рыбку пресс-служба киевского клуба.

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