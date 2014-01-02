Рыбка: на сборах буду много работать, чтобы заслужить доверие тренеров

С 1 января 2014 года вступил в силу контракт между голкипером Александром Рыбкой и киевским «Динамо». 26-летний вратарь вернулся в столичный клуб после четырёхлетнего перерыва. Напомним, что последние два года Рыбка отбывал дисквалификацию за употребление фуросемида.
«Хочу поблагодарить мой родной клуб „Динамо“ за доверие, а всех болельщиков команды, всех любителей футбола поздравить с новогодними и рождественскими праздниками. Конечно, хочется поскорее начать тренироваться, набрать хорошие кондиции. Для этого будут два подготовительных сбора и контрольные матчи.
Я не раз говорил, что очень соскучился по футболу, по атмосфере игры, заполненного зрителями стадиона. На сборах буду много работать, чтобы тренеры мне доверили место в составе», — цитирует Рыбку пресс-служба киевского клуба.
- 18 октября 2022
-
08:02
-
07:29
-
07:26
-
06:46
-
05:40
-
04:27
-
04:12
-
04:06
-
03:44
-
02:55
-
02:42
-
02:16
-
01:58
-
01:56
-
01:41
-
01:36
-
01:17
-
01:13
-
00:48
-
00:45
-
00:43
-
00:25
-
00:23
-
00:08
-
00:06
- 17 октября 2022
-
23:54
-
23:51
-
23:48
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:23
-
23:19
-
23:03
-
22:58