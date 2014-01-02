Тамаш не станет игроком "Говерлы"
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Экс-защитник «Вест Бромвича» Габриэль Тамаш не станет футболистом ужгородской «Говерлы». Об этом в своём «твиттере» сообщил вице-президент ужгородского клуба Александр Шуфрич.
«Переговоры с Тамашем окончены. Стороны к согласию не пришли», — отметил Шуфрич.
Напомним, что в текущее трансферное окно ужгородцы успели пополнить состав опытным нападающим Максимом Шацких, который получил статус свободного агента после снятия с чемпионата киевского «Арсенала».
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