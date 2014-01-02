Борзенко: хотел бы повысить свой уровень игры и выступить в премьер-лиге

Капитан «Гелиоса» Сергей Борзенко подвёл итоги выступления команды в первой части сезона, а также отметил, что в дальнейшем хотел бы попробовать свои силы в премьер-лиге.
«Наверное, самым успешным периодом для „Гелиоса“ была середина первого круга, где мы провели семь результативных матчей, из которых выиграли три и четыре завершили вничью.
В „Гелиосе“ я уже четыре с половиной года. Но начал свою карьеру в другом харьковском клубе – „Арсенале“, за который провёл более 100 поединков во второй лиге. Моим первым тренером в профессиональном футболе был Игорь Рахаев. В „Гелиос“ я попал по приглашению Сергея Кандаурова. Ранее я работал с ним в „Арсенале“. В дальнейшем хотел бы повысить свой уровень игры и сыграть в премьер-лиге», — цитирует Борзенко football.ua.
- 30 июля 2022
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