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Марио Фернандес: с каждым днём мои физические кондиции становятся всё лучше

Марио Фернандес: с каждым днём мои физические кондиции становятся всё лучше
Футбол / РПЛ 0

Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о работе в составе московской команды в испанском Кампоаморе, а также отметил, что его физические кондиции с каждым днём становятся всё лучше.

«Условия здесь, в Кампоаморе, просто замечательные. Да и погода установилась отличная, так что работаем мы все с большим удовольствием. Обо мне самом и говорить нечего: я столько времени пропустил, так долго шёл к тому, чтобы вновь выйти на поле, что сейчас наслаждаюсь каждой минутой, проведённой с мячом. Да, физические кондиции мои пока далеки от идеала, но с каждым днём они становятся всё лучше. Надеюсь, к концу сборов буду готов на все сто», — сказал Фернандес.

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