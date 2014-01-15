Марио Фернандес: с каждым днём мои физические кондиции становятся всё лучше
Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о работе в составе московской команды в испанском Кампоаморе, а также отметил, что его физические кондиции с каждым днём становятся всё лучше.
«Условия здесь, в Кампоаморе, просто замечательные. Да и погода установилась отличная, так что работаем мы все с большим удовольствием. Обо мне самом и говорить нечего: я столько времени пропустил, так долго шёл к тому, чтобы вновь выйти на поле, что сейчас наслаждаюсь каждой минутой, проведённой с мячом. Да, физические кондиции мои пока далеки от идеала, но с каждым днём они становятся всё лучше. Надеюсь, к концу сборов буду готов на все сто», — сказал Фернандес.
Читайте также
- 29 января 2020
-
12:08
-
12:05
-
11:40
-
11:37
-
11:16
-
11:12
-
11:07
-
10:53
-
10:44
-
10:29
-
10:14
-
10:02
-
09:51
-
09:51
-
09:33
-
09:23
-
05:35
-
04:34
-
03:24
-
03:03
-
02:43
-
02:25
-
02:08
-
01:50
-
01:29
-
01:17
-
00:51
-
00:42
-
00:13
-
00:06
- 28 января 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:30
-
23:10
-
23:04
Партнерский контент