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"Суонси Сити" выиграл у "Бирмингем Сити" благодаря дублю Бони

"Суонси Сити" выиграл у "Бирмингем Сити" благодаря дублю Бони
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«Суонси Сити» выиграл у «Бирмингем Сити» в гостевом матче в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Встреча на стадионе «Сент-Эндрюс» в Бирмингеме завершилась со счётом 1:2.

Автором первого гола в матче стал нападающий «Бирмингема» Ли Новак.

Героем встречи стал нападающий «Суонси» Вильфрид Бони, вышедший на замену сразу после перерыва. На 67-й минуте Бони сделал счёт равным, а через две минуты после этого забил победный гол.

Кубок Англии
1/16 финала

Кубок Англии . 1/16 финала
25 января 2014, суббота. 19:00 МСК
Бирмингем Сити
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Суонси Сити
Суонси
1:0 Новак – 14'     1:1 Бони – 67'     1:2 Бони – 69'    
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