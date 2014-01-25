"Суонси Сити" выиграл у "Бирмингем Сити" благодаря дублю Бони
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«Суонси Сити» выиграл у «Бирмингем Сити» в гостевом матче в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Встреча на стадионе «Сент-Эндрюс» в Бирмингеме завершилась со счётом 1:2.
Автором первого гола в матче стал нападающий «Бирмингема» Ли Новак.
Героем встречи стал нападающий «Суонси» Вильфрид Бони, вышедший на замену сразу после перерыва. На 67-й минуте Бони сделал счёт равным, а через две минуты после этого забил победный гол.
Кубок Англии
1/16 финала
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