"Суонси Сити" выиграл у "Бирмингем Сити" благодаря дублю Бони

«Суонси Сити» выиграл у «Бирмингем Сити» в гостевом матче в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Встреча на стадионе «Сент-Эндрюс» в Бирмингеме завершилась со счётом 1:2.

Автором первого гола в матче стал нападающий «Бирмингема» Ли Новак.

Героем встречи стал нападающий «Суонси» Вильфрид Бони, вышедший на замену сразу после перерыва. На 67-й минуте Бони сделал счёт равным, а через две минуты после этого забил победный гол.

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