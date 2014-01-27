Лысенко: проблем с адаптацией в "Севастополе" нет

Форвард «Севастополя» Владимир Лысенко рассказал, как состоялся его переход в крымский клуб, а также поведал о процессе адаптации в новой команде.

«О предложении мне сообщили и мой агент, и руководство клуба. У меня было еще полгода контракта с „Металлистом“. Но я договорился с руководителями харьковского клуба, и они отпустили меня в Севастополь. В принципе, я и так мог подписывать с „Севастополем“ предварительный контракт, но меня отпустили как свободного агента. И сегодня я игрок „Севастополя“.

Адаптация? Всё отлично. Приняли хорошо. Настоящая адаптация, думаю, будет уже в „Севастополе“. Я многих ребят знал и раньше, поэтому проблем никаких нет», — цитирует Лысенко пресс-служба «Севастополя».