Валуев, чирлидерши, дриблинг Шатова и другие фото с матча "Зенит" — "Боруссия"

25 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» со счётом 2:4.

«Чемпионат.com» предлагает вниманию своих читателей фотографии с матча «Зенит» — «Боруссия» специального фотокорреспондента в Санкт-Петербурге Елены Разиной.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЗЕНИТ" — "БОРУССИЯ". ФОТОРЕПОРТАЖ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЗЕНИТ" — "БОРУССИЯ". ФОТОРЕПОРТАЖ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЗЕНИТ" — "БОРУССИЯ". ФОТОРЕПОРТАЖ



С остальными фотографиями вы можете ознакомиться в специальном разделе «Фотоленты» — ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЗЕНИТ» — «БОРУССИЯ». ФОТОРЕПОРТАЖ.