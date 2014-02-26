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Валуев, чирлидерши, дриблинг Шатова и другие фото с матча "Зенит" — "Боруссия"

Валуев, чирлидерши, дриблинг Шатова и другие фото с матча "Зенит" — "Боруссия"
Футбол / Лига чемпионов

25 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» со счётом 2:4.

«Чемпионат.com» предлагает вниманию своих читателей фотографии с матча «Зенит» — «Боруссия» специального фотокорреспондента в Санкт-Петербурге Елены Разиной.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЗЕНИТ" — "БОРУССИЯ". ФОТОРЕПОРТАЖ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЗЕНИТ" — "БОРУССИЯ". ФОТОРЕПОРТАЖ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЗЕНИТ" — "БОРУССИЯ". ФОТОРЕПОРТАЖ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЗЕНИТ" — "БОРУССИЯ". ФОТОРЕПОРТАЖ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЗЕНИТ" — "БОРУССИЯ". ФОТОРЕПОРТАЖ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "ЗЕНИТ" — "БОРУССИЯ". ФОТОРЕПОРТАЖ


С остальными фотографиями вы можете ознакомиться в специальном разделе «Фотоленты»ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. «ЗЕНИТ» — «БОРУССИЯ». ФОТОРЕПОРТАЖ.

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