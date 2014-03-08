Кадыров: поздравляю миллионы поклонников "Терека"!
Поделиться
Глава Чеченской Республики, почётный президент «Терека» Рамзан Кадыров прокомментировал победу грозненской команды со счётом 1:0 над московским «Спартаком» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги.
«Дорогие друзья! Над трибунами спорткомплекса „Ахмат-Арена“ огни салюта в честь футбольной команды „Терек“! Прекрасная игра и красивый результат! „Терек“ выиграл у „Спартака“ со счётом 1:0! Мы всегда верили и верим в „Терек“! Поздравляю миллионы поклонников „Терека“! Благодарю игроков за волю к победе!» — написал после матча в своём «инстаграме» Кадыров.
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
19:18
-
19:12
-
19:06
-
19:05
-
18:46
-
18:42
-
18:40
-
18:38
-
18:34
-
18:32
-
18:26
-
18:22
-
18:09
-
18:08
-
17:55
-
17:51
-
17:51
-
17:48
-
17:39
-
17:35
-
17:35
-
17:30
-
17:28
-
17:18
-
17:15
-
17:13
-
17:06
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:40
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:12
Партнерский контент