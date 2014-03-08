Кадыров: поздравляю миллионы поклонников "Терека"!

Глава Чеченской Республики, почётный президент «Терека» Рамзан Кадыров прокомментировал победу грозненской команды со счётом 1:0 над московским «Спартаком» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги.

«Дорогие друзья! Над трибунами спорткомплекса „Ахмат-Арена“ огни салюта в честь футбольной команды „Терек“! Прекрасная игра и красивый результат! „Терек“ выиграл у „Спартака“ со счётом 1:0! Мы всегда верили и верим в „Терек“! Поздравляю миллионы поклонников „Терека“! Благодарю игроков за волю к победе!» — написал после матча в своём «инстаграме» Кадыров.