Бышовец: как динамовец я, конечно, рад успеху

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Динамо» со счётом 4:2 над ЦСКА в столичном дерби, состоявшемся 9 марта в Химках в рамках 20-го тура российской Премьер-Лиги.
«Как динамовец я, конечно, рад успеху, хочется поздравить тренеров и руководителей с этой сложной победой. Первый тайм прошёл с полным преимуществом ЦСКА, и, естественно, трудно было ожидать такого развития событий во втором тайме», — признался Бышовец в интервью «Р-Спорт».
«Но и вообще по опыту, и у меня лично такие случаи бывали много раз, когда команды, которыми я руководил, проигрывая по ходу матча — 0:2, побеждали. Счёту 2:0 в футболе сопутствует очень тонкий психологический момент, опасная черта, за которой недооценка непростительна. Причём непростительна даже великим командам», — отметил бывший наставник сборной России.
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