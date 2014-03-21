Монтелла: никаких сожалений нет, я горжусь своими парнями
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла прокомментировал поражение команды в противостоянии с туринским «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги Европы. После ничейного исхода первого матча «фиалки» уступили дома со счётом 0:1.
«Никаких сожалений по поводу результата нет, мы сделали всё что могли. Я горжусь своими парнями. У „Ювентуса“ просто чрезвычайно много игроков, которые одним ударом могут определить результат. В этот раз таким футболистом был Пирло, который здорово пробил штрафной», — сказал специалист.
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