"Локомотив" — "Урал": гол Данцева в свои ворота
Поделиться
Сегодня, 22 марта, в Москве на стадионе «Локомотив» проходит матч 22-го тура российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Уралом».
На 13-й минуте защитник «Урала» Александр Данцев поразил свои ворота. «Чемпионат.ТВ» представляет вашему вниманию видеоповтор забитого мяча.
«Чемпионат » ведёт текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Урал».
Комментарии
- 1 декабря 2022
-
16:19
-
16:12
-
15:57
-
15:45
-
15:43
-
15:36
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:22
-
14:15
-
14:11
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
13:28
-
13:19
-
13:15
-
13:00
-
12:52
-
12:47
-
12:40
-
12:31
Партнерский контент