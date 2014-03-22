"Локомотив" — "Урал": гол Данцева в свои ворота

Сегодня, 22 марта, в Москве на стадионе «Локомотив» проходит матч 22-го тура российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Уралом».

На 13-й минуте защитник «Урала» Александр Данцев поразил свои ворота. «Чемпионат.ТВ» представляет вашему вниманию видеоповтор забитого мяча.

«Чемпионат » ведёт текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Урал».