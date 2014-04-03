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Роббен сравнил "Манчестер Юнайтед" с гандбольной командой

Роббен сравнил "Манчестер Юнайтед" с гандбольной командой
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Голландский правый вингер мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен, комментируя итоги первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», завершившегося вничью — 1:1, отметил, что соперник применил нефутбольную тактику.

«Мы хотели играть в футбол, а соперник думал только о том, как остановить нас. Это было почти как в гандболе, где защита очень плотная. „Манчестер Юнайтед“ чётко сыграл в обороне, почти не оставил нам свободных зон для манёвров», — заявил футболист сборной Нидерландов.

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