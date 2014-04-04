И. Лебедев: отказ "Динамо" пагубно повлияет на отношения России и Украины

Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал решение киевского «Динамо» и московского «Спартака» расторгнуть контракт о проведении дебютного матча на новом стадионе красно-белых «Открытие Арена». Проведение матча намечено на 24 июля.
«Изначально было понятно, что будет принято такое решение. Мнение о том, что спорт должен быть вне политики, признано во всём мире, к сожалению, кроме нашей страны и стран бывшего Советского Союза. Думаю, что это окажет пагубное влияние на развитие отношений между нашими странами и в целом на развитие спорта. Матч футбольных клубов „Спартак“ Москва и „Динамо“ Киев собрал бы максимальное количество зрителей. У многих болельщиков в нашей стране и, думаю, на Украине тоже это противостояние вызывает довольно сильные ностальгические чувства.
В период проведения чемпионатов СССР эти матчи считались одними из центральных. А центральные матчи всегда собирают большое количество зрителей. Но политика так или иначе вмешивается во все стороны жизни, в том числе и спортивную. Но я думаю, что организаторы этого мероприятия найдут достойную замену, а открытие стадиона будет не менее зрелищным и соберёт полную арену», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.
- 10 сентября 2022
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