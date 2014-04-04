"Спартак" — "Урал": прогноз Шавло – победа красно-белых со счётом 2:0

Известный в прошлом футболист и бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что в матче 24-го тура РФПЛ красно-белые обыграют «Урал» со счётом 2:0.

«Надеюсь на победу „Спартака“, так как москвичи, конечно, сильнее своего соперника. Надеюсь, что подопечные Дмитрия Гунько будут реализовывать свои моменты и удачно сыграют в нападении. Поставлю на победу „Спартака“ со счётом 2:0», — цитирует Шавло интернет-издание Sportliga.com.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Урал». Встреча начнётся в 20:30 мск.