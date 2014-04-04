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"Молодёжка" "Терека" избежала поражения в матче с "Амкаром" в Перми

"Молодёжка" "Терека" избежала поражения в матче с "Амкаром" в Перми
«Чемпионат»
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В Перми завершился матч 24-го тура молодёжного первенства России с участием «Амкара» и «Терека». Победителя команды выявить не сумели — ничья со счётом 2:2.

Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте благодаря точному удару Алексея Курзенёва. Отыграться гости сумели в начале второго тайма усилиями Бекхана Усманова. Однако спустя несколько минут Андрей Придюк вновь вывел «Амкар» вперёд. Сравнять счёт во второй раз «Терек» сумел на 88-й минуте: отличился Джабраил Кадиев.

В таблице молодёжного чемпионата «Амкар», имеющий в активе 22 очка, занимает последнее место. «Терек», набравший 35 очков, расположился на шестой позиции.

Россия
Молодёжное первенство
24-й тур

Россия - Молодёжное первенство. 24-й тур
04 апреля 2014, пятница. 15:00 МСК
Амкар-мол.
Пермь
Окончен
0 : 3
Т
Терек-мол.
Грозный
1:0 Курзенёв – 17'   1:1 Усманов – 51'   2:1 Придюк – 54'   2:2 Кадиев – 88'
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