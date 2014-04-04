"Молодёжка" "Терека" избежала поражения в матче с "Амкаром" в Перми
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В Перми завершился матч 24-го тура молодёжного первенства России с участием «Амкара» и «Терека». Победителя команды выявить не сумели — ничья со счётом 2:2.
Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте благодаря точному удару Алексея Курзенёва. Отыграться гости сумели в начале второго тайма усилиями Бекхана Усманова. Однако спустя несколько минут Андрей Придюк вновь вывел «Амкар» вперёд. Сравнять счёт во второй раз «Терек» сумел на 88-й минуте: отличился Джабраил Кадиев.
В таблице молодёжного чемпионата «Амкар», имеющий в активе 22 очка, занимает последнее место. «Терек», набравший 35 очков, расположился на шестой позиции.
Россия
Молодёжное первенство
24-й тур
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