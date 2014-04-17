Павлюченко: Карпину благодарен — он открыл мне дорогу в большой футбол

Нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко вспомнил о том, как в 2008 году переходил из «Спартака» в английский «Тоттенхэм». Форвард признался, что не выражал особого желания покидать красно-белых, однако Валерий Карпин, на тот момент бывший генеральным директором клуба, через супругу футболиста сообщил о том, что ему лучше уехать в Англию.

«Это август 2008-го. Его назначили генеральным директором „Спартака“, тренером был ещё Черчесов. Я улетел с командой в Киев на отборочный матч Лиги чемпионов. Накануне Карпин попросил у меня телефон Ларисы, сказал, что хочет заехать к ней и поговорить. Дозаявки заканчивались, „Спартак“ получил выгодное предложение от „Тоттенхэма“, но я колебался. И Карпин решил действовать через жену.

Дача у нас тогда была в поселке Клязьма, от спартаковской базы – минут десять. Вот по дороге в Тарасовку он и завернул к нам. Примчался в 8 утра, разбудил Ларису. Она потом позвонила, передала его слова: „У нас есть Веллитон, Ромке лучше уехать…“. И добавила: „Георгич рекомендует соглашаться на “Тоттенхэм». Можно сказать, даже просит".

Обидно было, не скрою. Я же никуда из «Спартака» не рвался – а меня фактически выпихивают. Мысленно про Карпина в тот момент наговорил много нехороших слов. Но теперь, конечно, ему благодарен. Он открыл мне дорогу в большой футбол", — поведал Павлюченко в интервью «Спорт-экспрессу».