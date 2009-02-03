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Малафеев: из-за перехода Аршавина была напряжённая ситуация

Малафеев: из-за перехода Аршавина была напряжённая ситуация
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Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев согласовал условия своего нового контракта. Вратарь рассказал, как повлияла на его переговоры ситуация с Андреем Аршавиным.

«Первоначально мы хотели встретиться и обговорить с руководством клуба последние нюансы в понедельник, но в связи с переходом Аршавина возникла напряжённая ситуация. Поэтому перенесли этот вопрос на середину февраля, когда мы вернёмся со второго предсезонного сбора из Турции. Можно, конечно, сесть за стол переговоров и на сборе, но считаю, что это маловероятно, в моей практике, по крайней мере, такого не было», — приводит слова Малафеева корреспондент издания «Спорт день за днём» Дмитрий Борисов.

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