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"Шинник" разгромил "Нефтехимик", "Спартак-Нальчик" и "Уфа" сыграли вничью

"Шинник" разгромил "Нефтехимик", "Спартак-Нальчик" и "Уфа" сыграли вничью
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 35-го тура первенства ФНЛ «Шинник» в Ярославле разгромил нижнекамский «Нефтехимик». Голами в прошедшей игре отметились Павел Деобальд, Владимир Корытько и Эльдар Низамутдинов. Гости заканчивали встречу вдесятером: удалён был Николай Зайцев. В таблице «Шинник», одержавший третью победу кряду, занимает восьмое место, а «Нефтехимик» располагается на предпоследней строчке.

В другой игре тура в Нальчике «Спартак-Нальчик» и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. В таблице нальчане занимают 12-е место, а уфимская команда — пятое.

Россия
ФНЛ — Первый дивизион
35-й тур

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
30 апреля 2014, среда. 18:30 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Деобальд – 25'   2:0 Корытько – 55' (пен)   3:0 Низамутдинов – 74'
Удаления: нет / Денисов – 74', Зайцев – 87'
ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
30 апреля 2014, среда. 18:30 МСК
Спартак-Нальчик
Нальчик
Окончен
0 : 0
Уфа
Уфа
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