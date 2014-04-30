"Шинник" разгромил "Нефтехимик", "Спартак-Нальчик" и "Уфа" сыграли вничью

В матче 35-го тура первенства ФНЛ «Шинник» в Ярославле разгромил нижнекамский «Нефтехимик». Голами в прошедшей игре отметились Павел Деобальд, Владимир Корытько и Эльдар Низамутдинов. Гости заканчивали встречу вдесятером: удалён был Николай Зайцев. В таблице «Шинник», одержавший третью победу кряду, занимает восьмое место, а «Нефтехимик» располагается на предпоследней строчке.

В другой игре тура в Нальчике «Спартак-Нальчик» и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. В таблице нальчане занимают 12-е место, а уфимская команда — пятое.

Россия

ФНЛ — Первый дивизион

35-й тур