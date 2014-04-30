"Шинник" разгромил "Нефтехимик", "Спартак-Нальчик" и "Уфа" сыграли вничью
В матче 35-го тура первенства ФНЛ «Шинник» в Ярославле разгромил нижнекамский «Нефтехимик». Голами в прошедшей игре отметились Павел Деобальд, Владимир Корытько и Эльдар Низамутдинов. Гости заканчивали встречу вдесятером: удалён был Николай Зайцев. В таблице «Шинник», одержавший третью победу кряду, занимает восьмое место, а «Нефтехимик» располагается на предпоследней строчке.
В другой игре тура в Нальчике «Спартак-Нальчик» и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. В таблице нальчане занимают 12-е место, а уфимская команда — пятое.
Россия
ФНЛ — Первый дивизион
35-й тур
ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
30 апреля 2014, среда. 18:30 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Деобальд – 25' 2:0 Корытько – 55' (пен) 3:0 Низамутдинов – 74'
Удаления: нет / Денисов – 74', Зайцев – 87'
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