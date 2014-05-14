Камачо: думаю, титулы завоюют "Реал" и "Атлетико"

Бывший главный тренер испанской сборной Хосе Антонио Камачо поделился своими ожиданиями от развития событий в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, сообщает AS. Камачо некоторые результаты последних туров назвал алогичными.

«Действительно, в последних турах мы стали свидетелями нелогичных результатов. Одна команда терпела неудачу, а конкуренты не пользовались этим. „Реал“ терпел неудачу больше всех, но остальные тоже грешили этим. В любом случае „Реал“ в решающих матчах был на должной высоте. Я бы подписался под победой „Атлетико“ в национальном первенстве. Что же касается Лиги чемпионов, то, думаю, победит „Реал“, — сказал Камачо.