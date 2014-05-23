Ротань продлит контракт с «Днепром»
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Капитан «Днепра» Руслан Ротань продолжит выступления за днепропетровскую команду. Руководство клуба и 32-летний футболист достигли договорённости о продлении контракта, информирует fcdnipro.com. Текущее соглашение игрока заканчивается через месяц.
Ранее сообщалось, что в услугах Ротаня заинтересован «Рубин», который якобы даже сделал ему заманчивое предложение.
За днепропетровскую команду Ротань провёл 249 матчей, в которых забил 25 мячей. В составе сборной Украины он сыграл в 46 матчах, забив шесть мячей.
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