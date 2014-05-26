Дель Боске: считаем, Фернандо Торрес должен участвовать в чемпионате мира
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У нападающего лондонского «Челси» Фернандо Торреса хорошие шансы принять участие в составе сборной Испании в чемпионате мира 2014 года, сообщает Marca.
Об этом заявил главный тренер чемпионов мира и Европы Висенте дель Боске.
«Мы размышляли о группе игроков и думаем, что Торрес должен ехать в Бразилию. Мы видим, что футболист чувствует себя хорошо, и полностью доверяем ему», — заявил дель Боске.
Напомним, тренер испанцев ещё не обнародовал окончательный список футболистов своей команды.
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