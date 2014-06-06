15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рио Фердинанд отказался от перехода в «Астон Виллу»

Рио Фердинанд отказался от перехода в «Астон Виллу»
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» и бывший игрок сборной Англии Рио Фердинанд ответил отказом на предложение «Астон Виллы» присоединиться к клубу из Бирмингема на правах свободного агента в текущий трансферный период. Такой информацией располагают английские журналисты.

35-летний игрок выразил намерение продолжить спортивную карьеру, несмотря на то что клуб из Манчестера не стал предлагать защитнику новое соглашение. Ранее сообщалось об интересе к персоне Фердинанда со стороны вернувшегося в премьер-лигу «Куинз Парк Рейнджерс», «Тоттенхэма», «Халл Сити» и ряда клубов из MLS.