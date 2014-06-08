Чорлука: Хорватии по силам выйти из группы
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Защитник сборной «Хорватии» и московского «Локомотива» Ведран Чорлука считает, что «шашечным» по силам выйти в плей-офф чемпионата мира — 2014 по футболу. Хорватия сразится с Бразилией в матче открытия. Матч начнётся 13 июня в полночь по московскому времени.
«Каждый из нас испытывает приятный трепет. Мы играем в матче открытия против хозяина чемпионата. Ни одна из команд не хотела бы поменяться с нами местами. Мы должны быть реалистами — нам попалась сложная группа, но у нас есть примерно те же шансы, что и у Мексики с Камеруном. Нам по силам выйти в плей-офф», — приводит слова Чорлуки британская пресса.
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