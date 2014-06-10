Мутко: от чемпионата мира жду праздника футбола

Министр спорта России Виталий Мутко поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира по футболу в Бразилии, который стартует 12 июня. Напомним, в матче открытия мундиаля сойдутся Бразилия и Хорватия.

«Чего жду от чемпионата? Праздника футбола. До сих пор перед глазами финал чемпионата мира 2006 года Италия – Франция, с его шекспировскими страстями и отличной игрой. Вот я и хочу, чтобы подобных матчей было как можно больше. В том числе в исполнении нашей сборной, которая выступит на чемпионате после двенадцатилетнего перерыва. Главный фаворит — бразильцы, конечно. И команда подобралась хорошая, и стены домашние, и игра у них сейчас поставлена, что мы видели на последнем Кубке конфедераций. Такой Бразилии очень не хватало на двух последних чемпионатах мира», — цитирует Мутко «Спорт-экспресс».

Расписание чемпионата мира — 2014 по футболу