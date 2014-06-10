Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Алавес» — «Райо Вальекано». 27 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Мутко: от чемпионата мира жду праздника футбола

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Мутко: от чемпионата мира жду праздника футбола
Футбол / Чемпионат мира 2018

Министр спорта России Виталий Мутко поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира по футболу в Бразилии, который стартует 12 июня. Напомним, в матче открытия мундиаля сойдутся Бразилия и Хорватия.

«Чего жду от чемпионата? Праздника футбола. До сих пор перед глазами финал чемпионата мира 2006 года Италия – Франция, с его шекспировскими страстями и отличной игрой. Вот я и хочу, чтобы подобных матчей было как можно больше. В том числе в исполнении нашей сборной, которая выступит на чемпионате после двенадцатилетнего перерыва. Главный фаворит — бразильцы, конечно. И команда подобралась хорошая, и стены домашние, и игра у них сейчас поставлена, что мы видели на последнем Кубке конфедераций. Такой Бразилии очень не хватало на двух последних чемпионатах мира», — цитирует Мутко «Спорт-экспресс».

Расписание чемпионата мира — 2014 по футболу

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент