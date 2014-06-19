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Пименов: в России любят сравнивать сборную с «ГазМясом»

Пименов: в России любят сравнивать сборную с «ГазМясом»
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов, игравший на чемпионате мира 2002 года, прокомментировал старт национальной команды на турнире в Бразилии и заявил, что пока ничего страшного не произошло. Напомним, Россия сыграла с Южной Кореей вничью в первом матче на чемпионате мира.

«Впечатления двоякие: с одной стороны — не выиграли, с другой — не проиграли. Это тоже хорошо, тем более что даже сумели отыграться. Да, случилась ошибка, но это бывает со всеми. Ничего страшного не произошло. Главное, чтобы тренер и дальше продолжал верить в Акинфеева. Из положительных моментов — наша сборная перебегала корейцев. Этого мало кто ожидал, так как они традиционно сильны физически.

Надо верить в команду, поддержива