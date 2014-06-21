Тостао: благодарен «Барселоне» и сборной Испании за отличный футбол

Одна из легендарных фигур бразильского футбола и чемпион мира 1970 года Тостао адресовал слова похвалы «Барселоне» и сборной Испании. Тостао отметил, что получает большое эстетическое наслаждение, следя за игрой этих команд.

«Барселона» и испанская сборная внесли огромный вклад в развитие мирового футбола. Великие команды стараются следовать примеру испанцев и обозначат в своей игре некоторые важные детали.

Жаль, что испанская сборная не смогла преодолеть барьер группового этапа чемпионата мира. Это обусловлено возрастом некоторых футболистов этой команды.

Их полузащита так хороша, что испанцы выиграли два чемпионата Европы и один мундиаль без звёздных нападающих. Спасибо тебе, Испания! Я аплодирую тебе стоя», — цитирует Тостао AS.