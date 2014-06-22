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На «Анжи-Арене» покажут встречу сборных России и Бельгии

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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На «Анжи-Арене» покажут встречу сборных России и Бельгии
Футбол / Чемпионат мира 2018 0

Матч сборных России и Бельгии на чемпионате мира по футболу будут показывать на «Анжи-Арене» в Махачкале.

Встреча будет демонстрироваться на большом экране, установленном на открытой площадке, оборудованной сидячими местами. Вход на площадку будет бесплатным, также гостям будут предоставлены парковочные места для автомобилей.

Матч между сборными России и Бельгии на чемпионате мира по футболу — 2014 пройдёт в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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