На «Анжи-Арене» покажут встречу сборных России и Бельгии

Матч сборных России и Бельгии на чемпионате мира по футболу будут показывать на «Анжи-Арене» в Махачкале.

Встреча будет демонстрироваться на большом экране, установленном на открытой площадке, оборудованной сидячими местами. Вход на площадку будет бесплатным, также гостям будут предоставлены парковочные места для автомобилей.

Матч между сборными России и Бельгии на чемпионате мира по футболу — 2014 пройдёт в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.