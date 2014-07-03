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Нобоа хочет улучшения условий контракта с «Динамо»

Нобоа хочет улучшения условий контракта с «Динамо»
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Полузащитник «Динамо» Кристиан Нобоа ещё не подписал с клубом новое соглашение, рассчитывая на то, что руководство клуба пересмотрит условия контракта.

Отметим, что по действующему соглашению, которое истекает в конце 2014 года, эквадорский футболист получает € 2,7 млн в год, сообщает Sports.ru. «Динамо» предлагает Нобоа пролонгировать контракт на тех же условиях, однако сам игрок желает повышения зарплаты.

Напомним, что футболист сборной Эквадора перешёл в состав бело-голубых в 2012 году из «Рубина».

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