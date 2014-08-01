Президент СКЧФ: в управлении клуба будут болельщики

Президент СКЧФ Александр Красильников рассказал о способах финансирования клуба и заявил, что в управлении будут участвовать болельщики. Напомним, ранее стало известно, что три новых клуба из Крыма допущены к участию в первенстве второго дивизиона.

«Мы создаём клуб, аналогов которому нет ни в России, ни в СНГ. Мы сделаем всё для того, чтобы в управлении клубом были болельщики Севастополя. Создадим некоммерческое партнёрство, куда войдут обычные горожане. Они войдут как члены партнёрства со своими небольшими взносами по 500 рублей в год. Благодаря этому они смогут иметь исключительное право принимать решения в стратегических вопросах управления клуба. В первую очередь это будет сделано для того, чтобы никакая финансовая структура, никакой спонсор не могли повлиять на развитие клуба в стратегических вопросах. Хотим вернуть то, что в последнее время было утрачено из-за спонсоров, которые сами выбирали направление развития клуба и не давали делать это нам самим. Хотя мы благодарны за то, что они нас финансировали.

То, что мы начинаем со второй лиги, это хорошо. У нас есть возможность строить наш клуб с нуля, как мы это делали до этого 12 лет, и сделать это лучше и правильнее. Теперь есть возможность воплотить все идеи, которые сидят в голове. Думаю, наш клуб будет развиваться очень интересно и динамично“, — цитирует Красильникова „Р-Спорт“.