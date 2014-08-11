Гаджиев: счёт матча «Зенит» — «Торпедо» не удивляет

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением по поводу домашнего разгрома «Зенита» над «Торпедо» со счётом 8:1 в рамках второго тура Премьер-Лиги.

«По большому счёту не удивляет, что питерцы играют результативно. Подбор футболистов у них силён даже по европейским меркам. Костяк сформирован давно — лидеры хорошо друг друга знают. Поэтому действовать с позиции силы, навязывать преимущество и много забивать «Зенит» может не только в чемпионате, но и в еврокубках.

Ч