Лукович может перейти в «Црвену Звезду» и уже провёл тренировку с командой

Экс-защитник «Зенита» Александар Лукович может перейти в «Црвену Звезду», сообщает сербская пресса. 14 августа 31-летний футболист провёл первую тренировку вместе с командой. Итальянская пресса информирует, что интерес к сербу проявляет «Сампдория», которую возглавляет его соотечественник Синиша Михайлович.

31 июля у Луковича истёк контракт с «Зенитом», который питерский клуб решил не продлевать. Сейчас защитник является свободным агентом. В его активе 26 матчей за национальную сборную Сербии.