Лукович может перейти в «Црвену Звезду» и уже провёл тренировку с командой
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Экс-защитник «Зенита» Александар Лукович может перейти в «Црвену Звезду», сообщает сербская пресса. 14 августа 31-летний футболист провёл первую тренировку вместе с командой. Итальянская пресса информирует, что интерес к сербу проявляет «Сампдория», которую возглавляет его соотечественник Синиша Михайлович.
31 июля у Луковича истёк контракт с «Зенитом», который питерский клуб решил не продлевать. Сейчас защитник является свободным агентом. В его активе 26 матчей за национальную сборную Сербии.
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