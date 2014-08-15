Барриос готов дебютировать за «Монпелье» в матче с «Марселем»
Нападающий «Монпелье» Лукас Барриос, права на которого принадлежат «Спартаку», с большой долей вероятности проведёт свой первый матч за «паладинов» уже в эти выходные. Соперником «Монпелье» во втором туре лиги 1 станет «Марсель», встреча запланирована на 17 августа. 12 августа французский клуб объявил о переходе 29-летнего футболиста на правах аренды.
«Барриос готов на 99 процентов. Я бы хотел видеть его в матче с „Бордо“, даже если бы он был готов только на 50 процентов», — цитирует главного тренера «Монпелье» Роллана Курбиса официальный сайт клуба. Напомним, что в первом туре «Монпелье» дома с минимальным счётом уступил «Бордо».
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