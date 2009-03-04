"Десятка" в "Спартаке" досталась Саенко

В среду московский «Спартак» заявил для участия в чемпионате России-2009 часть основного и молодёжного составов. Всего в заявку было внесено 20 фамилий. Стоит отметить, что 10-й номер получил полузащитник Иван Саенко, а «девятка», под которой долгие годы выступал Егор Титов, пока остаётся вакантной. Заявка продлится до 12 марта, сообщает официальный сайт красно-белых.
В заявку «Спартак» внёс следующих игроков:
вратарь — Стипе Плетикоса (22);
защитники — Мартин Штранцль (3), Фёдор Кудряшов (13), Клементе Родригес (14), Сергей Паршивлюк (15), Мартин Иранек (25), Илья Гультяев (33), Александр Кожевников (35);
полузащитники — Ренат Сабитов (6), Иван Саенко (10), Сергей Ковальчук (17), Владимир Быстров (23), Владислав Рыжков (24), Александр Зотов (27), Дмитрий Маляка (28), Максим Григорьев (30), Игорь Киреев (38);
нападающие — Артур Малоян (19), Никита Баженов (21), Александр Козлов (34).
Напомним, что футболистам основного состава будут выданы номера только с 1-го по 25-й.
- 23 августа 2022
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