"Десятка" в "Спартаке" досталась Саенко

В среду московский «Спартак» заявил для участия в чемпионате России-2009 часть основного и молодёжного составов. Всего в заявку было внесено 20 фамилий. Стоит отметить, что 10-й номер получил полузащитник Иван Саенко, а «девятка», под которой долгие годы выступал Егор Титов, пока остаётся вакантной. Заявка продлится до 12 марта, сообщает официальный сайт красно-белых.

В заявку «Спартак» внёс следующих игроков:

вратарь — Стипе Плетикоса (22);

защитники — Мартин Штранцль (3), Фёдор Кудряшов (13), Клементе Родригес (14), Сергей Паршивлюк (15), Мартин Иранек (25), Илья Гультяев (33), Александр Кожевников (35);

полузащитники — Ренат Сабитов (6), Иван Саенко (10), Сергей Ковальчук (17), Владимир Быстров (23), Владислав Рыжков (24), Александр Зотов (27), Дмитрий Маляка (28), Максим Григорьев (30), Игорь Киреев (38);

нападающие — Артур Малоян (19), Никита Баженов (21), Александр Козлов (34).

Напомним, что футболистам основного состава будут выданы номера только с 1-го по 25-й.