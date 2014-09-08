Нападающий «Барселоны» Луис Суарес будет вызван в сборную Уругвая в октябре на товарищеские матчи своей национальной команды, сообщает Marca. Напомним, 27-летний футболист был дисквалифицирован на девять официальных игр сборной Уругвая за укус защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини в матче чемпионата мира — 2014, однако в середине августа спортивный арбитражный суд в Лозанне разрешил Суаресу принимать участие в товарищеских встречах.

Форвард получит вызов в национальную команду, и эту новость приветствуют в каталонском клубе, который рассчитывает, что подобным образом Суарес будет поддерживать игровой тонус до истечения своей дисквалификации, рассчитанной до 25 октября. В сборной Уругвая на возвращение Суарес смотрят как на способ привлечь болельщиков и заработать денег во время азиатского турне, включающего в себя товарищеские игры с Саудовской Аравией (10 октября) и Оманом (13 октября).