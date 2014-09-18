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Евсеев: думаю, главная причина отставки Кучука — вылет из еврокубков

Евсеев: думаю, главная причина отставки Кучука — вылет из еврокубков
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Бывший защитник московского «Локомотива» Вадим Евсеев прокомментировал отставку главного тренера команды Леонида Кучука. По мнению Евсеева, белорусский специалист поплатился за невыход команды в групповой турнир Лиги Европы. Напомним, что в квалификации «железнодорожники» уступили кипрскому «Аполлону».

«Думаю, главная причина отставки Кучука – вылет из еврокубков. Руководство клуба и команда хотели поиграть в Европе, но не добились этого. Перед глазами стоит пример Муслина. Тогда „Локомотив“ тоже вылетел из еврокубков», — заявил бывший футболист красно-зелёных в интервью «Спорт-экспрессу».

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