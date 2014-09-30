Блан: «ПСЖ» готовился к матчу с «Барселоной» с учётом травмы Ибрагимовича

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с «Барселоной». Напомним, матч состоится в Париже и начнётся в 22:45 мск.

«Нелёгкая задача — вновь привести команду к её уровню, туда, где она должна быть, и вновь показать такие же хорошие результаты, как в прошлом сезоне. Матч с „Барселоной“ станет выдающимся для футболистов, болельщиков и даже журналистов.

Мы играем недостаточно агрессивно, особенно без мяча. Думаю, нам надо прибавлять в этой области, потому что когда „Барселона“ владеет мячом, отобрать его очень трудно.

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