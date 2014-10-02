Связка Роналду — Бензема — лучшая по количеству голов в истории Лиги чемпионов
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Связка нападающих «Реала» Криштиану Роналду и Карима Бензема — лучшая по количеству голов, забитых в Лиге чемпионов. С тех пор, как они пополнили ряды мадридского клуба, Роналду отличился в главном европейском клубном турнире 54 раза, а Бензема записал на свой счёт 26 точных ударов, что в сумме даёт 80. Следом за ними идёт дуэт Лионеля Месси и Педро, у которых на счету 75 мячей на двоих.
При этом Роналду и Бензема отличались в одном и том же матче Лиги чемпионов 11 раз, сообщает официальный сайт «Реала».
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