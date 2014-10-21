Болельщики считают, что перед «класико» «Реал» выглядит лучше «Барселоны»

Испанская газета Marca провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение о предстоящем матче между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Результаты опроса показали: поклонники футбола считают, что подопечные Карло Анчелотти находятся в лучшей форме.

В опросе участвовали более 40 000 болельщиков, из которых почти 24 000 верят в победу «Королевского клуба».

Напомним, очередное испанское «класико» состоится 25 октября на поле «сливочных». По итогам восьми туров Примеры у каталонского клуба 22 очка и первое место в турнирной таблице. «Реал» с 18 очками — на третьей строчке.